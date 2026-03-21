A Catania, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di due persone su richiesta della Procura distrettuale. L’azione segue un’indagine riguardante un tentativo di truffa dal valore di diversi milioni di euro rivolta a un’anziana. Le misure sono state applicate dopo le verifiche condotte dagli inquirenti sui sospetti coinvolgimenti dei due indagati.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Misure cautelari per due indagati. Su disposizione della Procura distrettuale di Catania, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal Gip nei confronti di due persone. Un uomo classe 1973 è stato colpito dal divieto temporaneo di esercitare attività lavorative e professionali in ambito bancario per dodici mesi, mentre una donna classe 1976 è stata sottoposta all’ obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana. Accuse gravi: circonvenzione e tentata appropriazione. Le indagini, coordinate dalla Procura e condotte dalla Squadra Mobile, hanno fatto emergere gravi indizi di reato, pur nel rispetto della presunzione di innocenza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Indagine a Catania: tentata truffa milionaria ai danni di un’anziana

Articoli correlati

Tentata truffa ai danni di un’anziana a Cervinara: la prontezza sventa il raggiroUn falso impiegato INPS promette un bonus di 650 euro e cerca informazioni sensibili: la vittima riconosce l’inganno e denuncia il fatto A Cervinara,...

Tentata truffa ai danni di un'anziana con il metodo del "finto carabiniere": due persone denunciateLa polizia di Caltanissetta ha denunciato due persone, un maggiorenne e un minorenne, rispettivamente alla Procura della Repubblica presso il...

Tutto quello che riguarda Indagine a Catania tentata truffa...

Temi più discussi: Una fioraia e un avvocato volevano svuotare il conto di un'anziana: sventata truffa da tre milioni; Erano pronti a far sparire i milioni della pensionata: dopo i due arresti, ecco altre due misure cautelari; Turbativa d'asta Comune di Melilli: assolto il deputato regionale Giuseppe Carta.

Catania, nuove misure cautelari per circonvenzione di incapace e tentata appropriazione indebitaAssalto al tesoro di un’anziana a Catania: nuove misure cautelari per circonvenzione di incapace. Coinvolti un consulente finanziario e la segretaria di uno studio notarile in un presunto piano per ... cataniaoggi.it

Catania, anziana raggirata per 3 milioni: nuove misure cautelari nell’inchiestaNuovo sviluppo nell’indagine su un'anziana che sarebbe stata raggirata da un gruppo di persone a Catania. Coinvolti professionisti. meridionews.it

Pazienti in città: l'asp avvia indagine per ricostruire l'origine del virus #Avellino facebook

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro sarebbe tornato nel ristorante della famiglia di Mauro Caroccia, condannato per reati di mafia nell'ambito di un'indagine sul clan camorristico dei Senese. A rivelarlo è 'Il Domani' che pubblica un'immagine scatt x.com