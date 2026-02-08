Riccione usò l’ambulanza come taxi per un video su TikTok | 23enne condannato a 5 mesi e 1.500 euro di multa

Un giovane di 23 anni è stato condannato a cinque mesi di reclusione e a pagare 1.500 euro di multa. Aveva usato l’ambulanza come un taxi per un video su TikTok, fingendo un malore per ottenere un passaggio in ospedale e raggiungere il centro città dopo una notte in discoteca. La polizia lo ha individuato e denunciato, e ora dovrà risarcire il servizio di emergenza per aver messo a rischio le risorse sanitarie.

Fingere un malore per ottenere un passaggio in ambulanza e raggiungere comodamente il centro città dopo una notte in discoteca non è stata una bravata, ma un reato. Anzi, due: «procurato allarme» e «interruzione di pubblico servizio». È quanto hanno stabilito i giudici nei confronti di due giovani milanesi di 23 anni, protagonisti di un episodio avvenuto in Emilia-Romagna nell’estate del 2023 e diventato virale su TikTok. I fatti risalgono all’alba del 9 luglio, quando i due ragazzi, all’epoca appena ventenni e in vacanza a Riccione, si trovavano nelle campagne di Coriano, nell’entroterra riminese.🔗 Leggi su Open.online

La giustizia ha condannato il secondo giovane coinvolto nello scherzo di quest'estate, quando due ragazzi nordafricani hanno simulato un malore per farsi portare in ambulanza e poi hanno postato il video su TikTok.

