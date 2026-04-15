Kenya carcere per il trafficante di formiche | 2.200 esemplari sequestrati

Un cittadino cinese è stato condannato a un anno di reclusione e a una multa da un tribunale di Nairobi dopo essere stato trovato in possesso di circa 2.200 esemplari di formiche, sequestrate durante un tentativo di esportazione illegale dal Kenya. La sentenza arriva in seguito a un’operazione di controllo delle autorità locali che ha fermato il traffico di queste specie. La persona coinvolta era stata sorpresa con le formiche pronte alla partenza.

Un cittadino cinese è stato condannato a un anno di reclusione e al pagamento di una sanzione pecuniaria da un tribunale di Nairobi dopo il tentativo di esportare illegalmente migliaia di dal Kenya. L’arresto di Zhang Kequn, avvenuto lo scorso 10 marzo, ha messo in luce un mercato lucrativo che vede questi insetti destinati principalmente a Cina, Stati Uniti ed Europa, dove vengono venduti come animali domestici raggiungendo prezzi di circa 100 dollari l’uno. Il sequestro è avvenuto presso l’aeroporto internazionale di Nairobi, dove durante i controlli sui bagagli diretti verso la Cina sono stati rinvenuti numerosi tubicini contenenti oltre 2.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Kenya, carcere per il trafficante di formiche: 2.200 esemplari sequestrati Notizie correlate Palermo, sequestrati in aeroporto 13 esemplari di corallo protetto(LaPresse) I finanzieri del Comando provinciale di Palermo e i funzionari del Distaccamento locale Sicilia 1 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli... Sequestrati 13 esemplari di corallo a rischio estinzione all'aeroporto di PalermoNell’ambito delle quotidiane attività svolte dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla Guardia di Finanza e per il contrasto dei traffici...