Infastidiva i clienti di un bar all' arrivo di una pattuglia insulta e minaccia i carabinieri

Un uomo ha disturbato i clienti di un bar, e quando sono arrivati i carabinieri, li ha insultati e minacciati. La scena si è verificata ieri pomeriggio, quando l’uomo si è avvicinato alle persone sedute al bancone, creando tensione. Quando i militari sono intervenuti, lui ha reagito con insulti e minacce verbali, rendendo difficile il suo accompagnamento.

All'interno di un bar stava infastidendo alcuni avventori che si sono visti costretti a richiedere l'intervento dei carabinieri. E' accaduto nella serata di venerdì 13 febbraio a Terracina. All'arrivo della pattuglia, allertata dal 112, l'uomo ha iniziato a inveire anche contro i militari, con offese e insulti. Gli immediati accertamenti condotti dai carabinieri attraverso la banca dati in uso alle forze dell'ordine ha permesso di scoprire che il soggetto, un 48enne del posto, era stato colpito da un provvedimento di rimpatrio dal Comune di Monte San Biagio, emesso dal questore di Latina su richiesta dell'Arma ma non ancora notificato.