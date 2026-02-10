Tennis Coppa Palmieri Zeta Club in testa

Questa mattina lo Zeta Club di Salvi si è preso il primo posto nel girone della Coppa Palmieri. La squadra ha conquistato la vittoria finale nel campionato regionale a squadre, dedicato ai giocatori di seconda e terza categoria. Ora si prepara alle fasi successive del torneo, con buone chance di proseguire il cammino.

Lo Zeta club targato Salvi conquista il primo posto finale nel girone della Coppa Palmieri, tradizionale campionato regionale a squadre invernale dedicato a giocatori di terza e seconda categoria. Nell’ultima giornata disputata sui campi del circolo Decima, i ragazzi allenati dal maestro Ferdinando De Luca e dal preparatore Davide Ghidoni si sono imposti con un netto 3-0, così da accedere alla fase successiva ad eliminazione diretta. Il primo singolare ha visto il successo di Mattia Occhiali su Gabriele Mandrioli per 7-56-2 con un primo set combattuto ed un secondo disputato in maniera impeccabile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tennis. Coppa Palmieri, Zeta Club in testa Approfondimenti su Zeta Club Zeta Club, bel debutto nella Coppa Palmieri Lo Zeta Club ha fatto il suo debutto ufficiale nel campionato regionale di tennis. Zeta Club, un altro exploit nella Coppa Palmieri Questa sera lo Zeta Club-Salvi ha bissato il risultato vincente in Coppa Palmieri, battendo 3-0 il Max Tennis Bologna. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Zeta Club Argomenti discussi: Tennis. Primo posto per lo Zeta club alla Coppa Palmieri; Lo Zeta Club-Salvi ancora vincente in Coppa Palmieri; Zeta Club, un altro exploit nella Coppa Palmieri; Calcio a 5 Opes La Coccinella-Real Desperados sarà la finale di Winter Cup. Tennis. Coppa Palmieri, Zeta Club in testaLo Zeta club targato Salvi conquista il primo posto finale nel girone della Coppa Palmieri, tradizionale campionato regionale a squadre invernale dedicato a giocatori di terza e seconda categoria. Nel ... sport.quotidiano.net Zeta Club, un altro exploit nella Coppa PalmieriTennis: i ragazzi allenati da De Luca fanno un altro passo avanti verso l’approdo al tabellone ad eliminazione diretta. Domenica prossimo match. ilrestodelcarlino.it A completare il weekend perfetto vittoria 2/1 nella coppa Palmieri a Ozzano (Manuel Righi Matteo Degliesposti Samuele Giacomazzi e Edoardo Maccagnani). 3/0 nella coppa Quattrocchi ad Anzola Camilla Mondolfi Martina cavicchi Sara Guermandi Giulia Ca facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.