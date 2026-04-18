Temporali e piogge allerta maltempo in Italia | le regioni colpite

Un fronte di maltempo si sta affacciando sull’Italia, con piogge intense e temporali che interessano varie aree del Nord. Nonostante l’alta pressione abbia ancora la meglio su gran parte del territorio, le prime avvisaglie di un cambiamento climatico si manifestano nelle regioni settentrionali. Le autorità hanno emesso un’allerta maltempo, invitando alla prudenza. La situazione meteorologica resta monitorata, mentre le previsioni indicano possibili estensioni delle condizioni avverse nelle prossime ore.

L’alta pressione continua a dominare gran parte della scena meteorologica italiana, ma i primi segnali di un cambiamento iniziano a farsi strada soprattutto al Nord. Mentre il Centro-Sud resta protetto dall’anticiclone, con condizioni in prevalenza stabili e soleggiate, nelle regioni settentrionali si registra un progressivo indebolimento che apre la porta a una nuova fase di instabilità. È in questo contesto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per la giornata di domenica 19 aprile. Sulla base delle previsioni disponibili, è stata disposta un’allerta meteo gialla per temporali che interesserà in particolare due regioni.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Allerta maltempo, in arrivo pioggia e vento sull'Italia. Paura per aree già colpite

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