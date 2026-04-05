Maltempo allerta meteo arancione 6 aprile 2026 per temporali | le regioni colpite

Domani, lunedì 6 aprile 2026, la Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione e gialla per temporali e rischio idrogeologico su alcune regioni centrali. Le aree interessate sono l’Abruzzo e il Molise, dove sono previste precipitazioni intense e possibili criticità legate a eventi meteorologici estremi. La situazione ha portato le autorità a raccomandare attenzione e misure di sicurezza nelle zone coinvolte.

Domani, lunedì 6 aprile 2026, la Protezione Civile ha diramato allerte meteo arancione e gialla per temporali e rischio idrogeologico su Abruzzo e Molise. I fenomeni interesseranno soprattutto le zone collinari e costiere, con piogge e rovesci sparsi che renderanno il tempo instabile nel giorno di Pasquetta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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