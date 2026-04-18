Tempo di bilanci per la sanità bolognese | il traguardo è il pareggio

Si avvicinano i momenti di analisi economica per la sanità a Bologna, con l’approvazione dei bilanci di previsione per il 2026. Il Policlinico di Sant’Orsola IRCCS e l’Azienda USL di Bologna hanno completato la fase di approvazione, delineando le strategie per il prossimo anno. Questi documenti rappresentano i principali strumenti di pianificazione e controllo finanziario per le strutture sanitarie della città.

Tempo di conti e bilanci per la sanità bolognese. Con l’approvazione dei bilanci di previsione 2026, il Policlinico di Sant’Orsola IRCCS e l’Azienda USL di Bologna tracciano la rotta per l’anno a venire. I documenti, ora al vaglio della Conferenza Territoriale Sociale Sanitaria Metropolitana.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate La sanità bolognese incrocia le bracciaDuro attacco di Fials alla direzione dell'Auls: "Pratica sfruttamento e improvvisazione. Leggi anche: Ecco gli AFT, come cambia la sanità bolognese Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sase, tempo di bilanci; Tempo di bilanci per Crimson Desert: il team di sviluppo annuncia le novità in arrivo; Ncaa all’italiana, il bilancio complessivo di una stagione ricchissima; Tempo di bilanci per il presidente del Coni-Lazio Alessandro Cochi ad un anno dal suo insediamento: Molto impegnativo, a tratti... Tempo di bilanci per Crimson Desert: il team di sviluppo annuncia le novità in arrivoPearl Abyss ha deciso di fare il primo bilancio di Crimson Desert, annunciando contestualmente le novità che saranno introdotte in gioco nei prossimi mesi. multiplayer.it Dopo la tregua per Hezbollah e il Libano è tempo di bilanciSolo i danni alle abitazioni in Libano sono stati stimati dalla Banca Mondiale in almeno 2,8 miliardi di dollari, con 99.000 casi di abitazioni parzialmente o totalmente distrutte. Chi pagherà? Gli ... panorama.it Tempo di bilanci per la sanità bolognese: il traguardo è il pareggio x.com «Professoressa, di quante righe dobbiamo fare questo riassunto». Forse la ragazzina non ha nemmeno avuto il tempo di finire la domanda perché, in un attimo, la docente le si è avvicinata, ha estratto una forbice dalla tasca e - zac! - le ha tagliato di netto un - facebook.com facebook