La sanità bolognese incrocia le braccia

La sanità a Bologna potrebbe affrontare disagi nelle prossime ore a causa di uno sciopero territoriale di 24 ore proclamato dal sindacato Fials. La protesta interesserà l'intero comparto dell’Azienda USL di Bologna, prevedendo possibili interruzioni o riduzioni dei servizi sanitari. Si consiglia di informarsi preventivamente sulle modalità di accesso alle strutture e sui tempi di eventuale sospensione delle attività.

Duro attacco di Fials alla direzione dell'Auls: "Pratica sfruttamento e improvvisazione. Lo sciopero è un atto di dignità e difesa collettiva" Si preannuncia una giornata di disagi per la sanità felsinea. Il sindacato Fials (Federazione italiana autonoma lavoratori sanità) ha proclamato uno sciopero territoriale di 24 ore che coinvolgerà l'intero comparto dell'Azienda USL di Bologna. La mobilitazione inizierà alle ore 7:00 di venerdì 30 gennaio 2026 per concludersi alla stessa ora del giorno successivo. Si fermeranno gli infermieri, gli operatori sociosanitari (OSS), i tecnici sanitari, le ostetriche, fino al personale della riabilitazione e agli amministrativi.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

