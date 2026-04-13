Ecco gli AFT come cambia la sanità bolognese

L’Azienda USL di Bologna ha annunciato una modifica nella gestione della sanità territoriale, con l’obiettivo di rendere i servizi più vicini e accessibili ai cittadini sette giorni su sette. La nuova organizzazione sarà presentata nei prossimi incontri ai sindaci e ai sindacati, senza ancora specificare le date precise. La riforma riguarda l’introduzione degli AFT, che cambieranno la distribuzione e l’offerta delle prestazioni sanitarie sul territorio.

Più vicina e accessibile sette giorni su sette. È questa la fisionomia della nuova sanità territoriale disegnata dall’Azienda USL di Bologna che verrà presentata ai sindaci e ai sindacati. Un piano che punterebbe a trasformare l’assistenza attraverso il potenziamento delle Case della Comunità.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Ok all'accordo sui medici di base: tra Aft e orari lunghi, cosa cambia per i cittadiniAmbulatori aperti 12 ore, Case della comunità centrali ed équipe: "Migliorerà la tutela della salute de la gestione del lavoro da parte dei medici”... La sanità bolognese incrocia le bracciaDuro attacco di Fials alla direzione dell'Auls: "Pratica sfruttamento e improvvisazione.