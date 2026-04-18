Tela di Guercino sotto esame con Unibo ed esperti francesi

È iniziato il procedimento di analisi sulla tela del Guercino conservata nella chiesa di Santa Maria in Laterano ad Schiavonia. Giovedì è stata installata una camera oscura per condurre l’indagine diagnostica sulla pala d’altare intitolata “Estasi di San Francesco”. L’intervento vede la collaborazione di esperti dell’Università di Bologna e specialisti francesi. Le operazioni rappresentano le prime fasi del processo di restauro dell’opera.

Entrano nel vivo le operazioni preliminari al restauro del dipinto del Guercino custodito nella chiesa di Santa Maria in Laterano in Schiavonia: giovedì è stata installata la camera oscura per svolgere l’indagine diagnostica sulla pala d’altare ‘Estasi di San Francesco’. L’esame della tela, attività coordinata per l’ Università di Bologna da Chiara Matteucci, consentirà di approfondire la conoscenza dei materiali, della tecnica esecutiva e dello stato di conservazione del dipinto, fornendo dati fondamentali per la progettazione del restauro. L’intervento sull’opera forlivese si inserisce nell’ambito del programma di ricerca ‘Guercino: oltre...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tela di Guercino sotto esame con Unibo ed esperti francesi Notizie correlate Guercino: la tela scende, parte il restauro con tecnologiaLa grande tela del Guercino raffigurante l’estasi di San Francesco verrà staccata dalla parete della chiesa di Santa Maria in Laterano a Schiavonia... Chieti decide: riforma costituzionale sotto esame con Bindi e espertiChieti si prepara a diventare un epicentro del dibattito sul referendum costituzionale. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tela di Guercino sotto esame con Unibo ed esperti francesi; Il Guercino sotto la lente: al via la diagnostica alla Chiesa di Schiavonia; Duomo, scoperta durante i lavori: Sotto gli affreschi della cupola, dipinti inediti di Guido Cagnacci. Il Guercino sotto la lente: al via la diagnostica alla Chiesa di SchiavoniaInstallata la camera oscura per analizzare l' Estasi di San Francesco: un progetto tra scienza, restauro e didattica ... forli24ore.it Schiavonia, si restauri la tela di Guercino. Appello del parroco: scatta la mobilitazioneLa tela del ‘San Francesco che riceve le stimmate’ di Giovan Francesco Barbieri, detto il Guercino, ha bisogno di essere restaurata. L’opera, conservata nella prima cappella di sinistra della chiesa ... ilrestodelcarlino.it Cristo risorto appare alla Madre è un dipinto a olio su tela (260 × 179,5 cm) eseguito dal pittore Giovanni Francesco Barbieri, noto come il Guercino, intorno al 1628-1630. A tutti gli auguri di un la Buona Pasqua 2026. - facebook.com facebook