Guercino | la tela scende parte il restauro con tecnologia

La tela del Guercino raffigurante l’Estasi di San Francesco sarà rimossa dalla parete della chiesa di Santa Maria in Laterano a Schiavonia e trasferita su un cavalletto. Il restauro, avviato di recente, utilizza tecnologie specifiche per assicurare il recupero dell’opera. La procedura prevede la stacco della tela dalla parete e il suo spostamento verso un’area dedicata ai lavori di conservazione.

La grande tela del Guercino raffigurante l’estasi di San Francesco verrà staccata dalla parete della chiesa di Santa Maria in Laterano a Schiavonia per essere posizionata su un cavalletto. Questa mattina segna l’avvio ufficiale delle indagini diagnostiche che utilizzeranno tecnologie avanzate per analizzare i materiali e la tecnica esecutiva dell’artista. L’operazione, promossa dalla Diocesi di Forlì–Bertinoro insieme all’associazione culturale Metropolis, rappresenta il primo passo concreto verso un restauro completo. I ricercatori coordinati da Chiara Matteucci impiegheranno strumenti come la riflettografia infrarossa e la spettrometria a fluorescenza X per leggere sotto la superficie pittorica senza danneggiare l’opera. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Guercino: la tela scende, parte il restauro con tecnologia Articoli correlati Guercino ai raggi X. Al via gli studi sulla tela in vista del restauro: sarà un cantiere apertoUn primo passo cruciale: questa mattina, nella chiesa di Santa Maria in Laterano in Schiavonia, la grande tela del Guercino raffigurante l’estasi di... ’Venere’, ok allo studio per il restauro: "L’amore nell’opera del Guercino"C’è un’opera che da oltre quattro secoli racconta la delicatezza di un gesto, la forza dell’amore materno, la straordinaria sensibilità pittorica di... Una raccolta di contenuti su Guercino la tela scende parte il... Guercino ai raggi X. Al via gli studi sulla tela in vista del restauro: sarà un cantiere apertoUn primo passo cruciale: questa mattina, nella chiesa di Santa Maria in Laterano in Schiavonia, la grande tela del Guercino raffigurante l’estasi di San Francesco verrà staccata dalla parete e ... ilrestodelcarlino.it Guercino, la rinascita di due tele. PremiatoLa consegna del Premio Denis Mahon, per la prima volta a Cento grazie alla Fondazione che ha passato l’organizzazione al Centro Studi guerciniano, ha portato alla luce il lavoro di Luca Maschio, ... ilrestodelcarlino.it