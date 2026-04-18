Teheran ' valutiamo proposte Usa controllo di Hormuz fino a pace duratura'

Il Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran ha annunciato che manterrà il controllo dello Stretto di Hormuz fino alla fine del conflitto in corso. Nel comunicato, l'organo ha anche affermato di essere aperto a valutare proposte provenienti dagli Stati Uniti. La dichiarazione è arrivata in un momento di tensioni crescenti tra le due nazioni, con la questione strategica dello stretto al centro delle discussioni.

Il Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran, il massimo organo decisionale del Paese sotto la guida suprema, ha dichiarato che terrà il controllo dello Stretto di Hormuz "fino alla conclusione definitiva della guerra". L'Iran sta esaminando nuove proposte provenienti dagli Stati Uniti, trasmesse tramite il Pakistan, e non ha ancora risposto, aggiunge il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale in un comunicato. L'agenzia di stampa Tasnim riporta che il Consiglio ha affermato che, finché continuerà il blocco navale statunitense del porto iraniano, Teheran "lo considererà una violazione del cessate il fuoco".🔗 Leggi su Lanazione.it

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