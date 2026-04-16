Presentata a Vinitaly la prima edizione di Gusto Nobile Basilicata by Merano WineFestival

Da lopinionista.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante Vinitaly, presso lo stand della Regione Basilicata, è stata annunciata la prima edizione di Gusto Nobile Basilicata, promossa dal Merano WineFestival. L'evento si svolgerà in Basilicata e si concentrerà sulla valorizzazione dei vini locali. La presentazione ha coinvolto produttori e operatori del settore, che avranno l'opportunità di partecipare a degustazioni e incontri dedicati alle produzioni enologiche della regione.

VERONA – È stata presentata a Vinitaly, presso lo stand della Regione Basilicata, la prima edizione di Gusto Nobile Basilicata by Merano WineFestival, la manifestazione che dall’8 al 10 maggio porterà a Venosa (PZ) degustazioni, masterclass, show-cooking e momenti di approfondimento dedicati ai grandi vini e ai prodotti del territorio lucano. L’iniziativa è promossa dalla consolidata realtà altoatesina, in collaborazione con il Consorzio di Tutela dell’Aglianico del Vulture, la Regione Basilicata e il Comune di Venosa. La presentazione ufficiale ha rafforzato il posizionamento dell’evento come occasione di valorizzazione non soltanto del Vulture, ma dell’intera Basilicata come destinazione enogastronomica e culturale.🔗 Leggi su Lopinionista.it

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