Presentata a Vinitaly la prima edizione di Gusto Nobile Basilicata by Merano WineFestival

Durante Vinitaly, presso lo stand della Regione Basilicata, è stata annunciata la prima edizione di Gusto Nobile Basilicata, promossa dal Merano WineFestival. L'evento si svolgerà in Basilicata e si concentrerà sulla valorizzazione dei vini locali. La presentazione ha coinvolto produttori e operatori del settore, che avranno l'opportunità di partecipare a degustazioni e incontri dedicati alle produzioni enologiche della regione.

VERONA – È stata presentata a Vinitaly, presso lo stand della Regione Basilicata, la prima edizione di Gusto Nobile Basilicata by Merano WineFestival, la manifestazione che dall’8 al 10 maggio porterà a Venosa (PZ) degustazioni, masterclass, show-cooking e momenti di approfondimento dedicati ai grandi vini e ai prodotti del territorio lucano. L’iniziativa è promossa dalla consolidata realtà altoatesina, in collaborazione con il Consorzio di Tutela dell’Aglianico del Vulture, la Regione Basilicata e il Comune di Venosa. La presentazione ufficiale ha rafforzato il posizionamento dell’evento come occasione di valorizzazione non soltanto del Vulture, ma dell’intera Basilicata come destinazione enogastronomica e culturale.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Presentata a Vinitaly la prima edizione di Gusto Nobile Basilicata by Merano WineFestival Notizie correlate Venosa punta al mondo: nasce Gusto Nobile con il Merano WineFestivalLa Basilicata punta a consolidare la propria presenza nel enogastronomico internazionale attraverso un ponte gettato tra la tradizione millenaria di... Leggi anche: Vinitaly 2026, presentata "Praesentia. Gusto di Campania Divina" Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Presentata a Vinitaly Gusto Nobile Basilicata by Merano WineFestival: report e foto; Verona – L’Università degli studi della Tuscia protagonista al Vinitaly; Tarquinia - Vinitaly, quattro (gatti) amici al bar, per il DiVino Etrusco presentazione alle sedie vuote; Concessioni demaniali: importante vittoria al TAR Lazio. Confermati 27 titoli a Fiumicino fino al 2033. Presentata a Vinitaly la prima edizione di Gusto Nobile Basilicata by Merano WineFestivalVERONA - Dall’8 al 10 maggio Venosa ospiterà tre giorni dedicati al Vulture e alle eccellenze lucane tra vino, cultura e territorio. Il lancio dell'evento a ... etrurianews.it Polese (Ol-Iv), 'Gusto Nobile Basilicata' a Venosa racconterà la nostra regioneGusto Nobile Basilicata by Merano WineFestival, evento in programma dall'8 al 10 maggio prossimi a Venosa, sarà non solo promozione, ma visione, identità e orgoglio territoriale. (ANSA) ... ansa.it Polese (Ol-Iv), 'Gusto Nobile Basilicata' a Venosa racconterà la nostra regione #ANSA x.com SI CHIUDE IL 58ESIMO VINTALY: IL BILANCIO DELLA BASILICATA PENSANDO GIA' A GUSTO NOBILE BY MERANO Il vino di qualità come ambasciatore dell'identità lucana. Lo ha sottolineato l'assessore regionale all'agricoltura Carmine Cicala, in chiu - facebook.com facebook