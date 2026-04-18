Ironia e tradizione Dramma e riflessione Teatro tu cosa scegli?

In questi giorni nei teatri di Milano si tengono numerosi spettacoli che spaziano tra ironia, tradizione, dramma e riflessione. La scena teatrale cittadina accoglie diverse rappresentazioni, offrendo al pubblico un’ampia scelta di eventi. La programmazione comprende produzioni di vario genere, presentate in vari teatri della città. Questa varietà testimonia la vivacità del panorama culturale locale e la volontà di proporre esperienze diverse tra loro.

di Raffaella Parisi Tanti appuntamenti nei teatri milanesi in questi giorni. Vediamone alcuni. Sino a domani al Carcano, Vanessa Scalera è la protagonista dell’intenso dramma familiare ’La sorella migliore’ di Filippo Gili, dove l’amore si scontra e fa a botte con il senso di colpa e il rimorso, in un turbinio di sentimenti e riflessioni su ciò che è giusto, che è morale. La trama verte sul quesito su come cambierebbe la vita di un uomo, anni prima colpevole di un gravissimo omicidio stradale, se venisse a sapere che la donna da lui investita e uccisa avrebbe avuto, per chissà quale male, nell’istante dell’incidente, solo tre mesi di vita. Luca Ravenna invece torna al TAM Teatro Arcimboldi Milano oggi e domani (ore 21) e lo fa con ’Flamingo’.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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