Dai Musical ai grandi concerti | al TEA si alza il sipario E ancora la Danza e i grandi nomi della comicità in arrivo

La stagione 2025-26 del Teatro EuropAuditorium parte con il botto. Al TEA si alza il sipario su una serie di eventi che spazieranno dai musical ai grandi concerti, passando per la danza e la comicità. È un ritorno tra le luci del palcoscenico che promette di coinvolgere il pubblico con spettacoli di qualità, portando avanti una tradizione lunga mezzo secolo.

La Stagione 2025-26 del Teatro EuropAuditorium non è soltanto un cartellone di spettacoli: è un viaggio cominciato mezzo secolo fa, e oggi guarda al futuro con la stessa energia, passione e qualità che da sempre lo contraddistinguono. Una nuova Stagione in grado di dialogare con generazioni diverse e di consolidare il TEA tra le più importanti 'case del Musical' a livello nazionale. MUSICAL - Prosegue la vendita dell’abbonamento STARDUST MUSICAL, che raccoglie titoli di grande fascino e popolarità, attraversando mondi e generazioni diverse, dagli anni ’70 della “disco” al mito di Hollywood, dai sogni di libertà degli hippie alle atmosfere spensierate della Versilia anni Sessanta fino all’opera rock ispirata ai Queen: Sapore di Mare Il musical, con l’adattamento teatrale di Enrico Vanzina e Fausto Brizzi, (7 e 8 marzo) e We Will Rock You The Musical by Queen & Ben Elton (1 e 2 aprile). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il 2026 si apre con un calendario ricco di eventi, tra concerti, musical di grandi nomi e tributi.

