Al teatro OppArt si passa dal teatro civile al burlesque, con un nuovo spettacolo che apre la stagione. La serata include anche un omaggio alla memoria musicale di Milano, attraverso canzoni interpretate dai principali rappresentanti del teatro-canzone come Gaber, Jannacci e Walter Valdi. L'evento presenta un mix di generi e stili, portando sul palco sia riflessione politica che intrattenimento leggero.

Il teatro civile e la memoria. Le canzoni che raccontano Milano attraverso i maestri del teatro-canzone, ossia Gaber, Jannacci e Walter Valdi. E poi un viaggio nelle sonorità del blues, del soul e del rhythm & blues, oltre alla trasgressione del burlesque. Sono gli spettacoli e i concerti che calcheranno questo mese il palco del centro culturale teatro OppArt di Sovico. Il sipario di via Giovanni da Sovico si alzerà venerdì alle 21 con il monologo civile di Andrea Buffa dal titolo “Volevo scrivere una canzone ma c’era la guerra”, un racconto sulla Resistenza che parte da una domanda semplice e radicale al tempo stesso: cosa significa scegliere quando il tempo non permette neutralità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dal teatro civile al burlesque. Si alza il sipario al teatro OppArt

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