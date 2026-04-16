Sabato 18 aprile alle 21:30, il locale Retroscena a Ceglie Messapica ospiterà un evento che ripercorre momenti significativi della storia. L'appuntamento si concentrerà sulla figura di Danilo Dolci e sulla sua attività, coinvolgendo il pubblico in un confronto tra passato e temi sociali attuali. L'iniziativa intende mettere in luce aspetti della lotta civile e delle speranze legate a quella figura.

Sabato 18 aprile, alle ore 21:30, il locale Retroscena a Ceglie Messapica diventerà il palcoscenico di un incontro che intreccia memoria storica e riflessione civile. L’appuntamento, intitolato Ciascuno cresce solo se sognato, vedrà Giuseppe Semeraro narrare la vita e l’eredità di Danilo Dolci, figura emblematica che ha trasformato la lotta sociale in una forma d’arte pedagogica e politica nella Sicilia del dopoguerra. L’eredità di un uomo che scelse la dignità dei diseredati. Il cuore della serata risiede nel recupero della memoria di un intellettuale che non si limitò alla teoria, ma scelse di vivere tra le pieghe più dure della realtà siciliana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ceglie Messapica: il ritorno di Danilo Dolci tra lotta e sogni

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