Il centrocampista francese ha dichiarato che in futuro, se dovesse ripetersi un episodio di razzismo durante una partita con il compagno Vinicius, i due deciderebbero di abbandonare il campo. Questa affermazione è stata rilasciata in un contesto in cui si discute di comportamenti discriminatori nel calcio. Non sono stati forniti dettagli specifici su incidenti precedenti o sui tempi in cui queste parole sono state pronunciate.

"> ## Aurelien Tchouameni: La Sua Avventura al Real Madrid Aurelien Tchouameni, giovane e talentuoso centrocampista francese, ha avuto un inizio promettente nella sua carriera con il Real Madrid. Giunto dalla Ligue 1, il suo approdo al club spagnolo ha subito attirato l’attenzione dei tifosi e degli esperti. Intervistato di recente, Tchouameni ha condiviso le sue riflessioni sull’esperienza al Santiago Bernabéu, affrontando anche il tema delle critiche e dei problemi sociali che ha osservato durante la sua permanenza nella capitale spagnola. L’accoglienza dei tifosi è stata varia: mentre molti hanno adottato Tchouameni come una delle loro nuove stelle, non sono mancati i fischi da parte di alcune frange del pubblico.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tchouameni: ‘La prossima volta con Vinicius, lasceremo il campo per il razzismo.’

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