Salerno la proposta di Marenghi | Una spiaggia libera pet-friendly per gli amanti degli animali

A Salerno, un consigliere comunale ha avanzato l’idea di creare una spiaggia libera dedicata agli animenti domestici, specificando che dovrebbe essere accessibile a tutti e aperta agli animali di compagnia. La proposta arriva in un periodo in cui si nota un aumento dell’attenzione pubblica verso le esigenze degli animali e la loro presenza negli spazi pubblici. La discussione sulla proposta è ancora in fase iniziale e non sono stati definiti dettagli operativi.

Cresce la sensibilità verso il benessere degli animali e la loro integrazione nella vita sociale e urbana. Sempre più persone, giustamente, scelgono di condividere la propria vita con animali domestici, e la città di Salerno, grande città di mare, non può rimanere indietro in questa evoluzione.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Ita Airways, animali fino a 30 kg in cabina: arriva il servizio “Large Pet Friendly”Fiumicino, 26 febbraio 2026 – Ita Airways compie un ulteriore passo verso gli amanti dei viaggi e degli animali. Quattrozampeinfiera Napoli 2026: un weekend indimenticabile per tutti gli amanti degli animaliSe sei un amante di cani e gatti e desideri trascorrere un weekend indimenticabile con il tuo amico a quattro zampe, non puoi perdere... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Salerno, la proposta di Marenghi: Una spiaggia libera pet-friendly per gli amanti degli animali; Voto a Salerno, la proposta: In caso di ballottaggio non si sostenga De Luca; A Salerno si rimescolano le coalizioni; Elezioni provinciali a Salerno, Forza Italia il sindaco di Scafati. Salerno, Gherardo Maria Marenghi lancia la proposta di una spiaggia libera pet-friendly per gli amanti degli animaliSarà realizzata in sinergia con le autorità locali, le associazioni animaliste e i cittadini, per garantire uno spazio sicuro e ben organizzato ... infocilento.it Salerno, De Luca propone la Città della Sicurezza CardiologicaUna città più sicura dal punto di vista sanitario, capace di prevenire e intervenire tempestivamente nelle emergenze cardiache. È questa l'ultima proposta lanciata da Vincenzo De Luca, candidato sinda ... ilvescovado.it SALERNO SI RIVESTE DI ETICA E SOLIDARIETÀ: IL RICICLO TESSILE DEGLI STUDENTI DIVENTA SPERANZA PER LA LILT Presentata a Salerno Pulita la sfida dei giovani talenti del Convitto Nazionale con sede annessa F. Trani e del Galilei-Di Palo: abiti - facebook.com facebook