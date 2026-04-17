La rilevazione Istat sulla violenza di genere è un caso | interviste falsificate risposte inventate

L'Istat ha scoperto che alcune interviste condotte nell’ambito di un’indagine sulla violenza di genere sono state falsificate o inventate. L’istituto ha precisato di aver effettuato verifiche approfondite e puntuali per accertare la veridicità dei dati raccolti. La rilevazione, che riguardava le esperienze di violenza contro le donne, si è resa necessaria dopo aver riscontrato anomalie nelle risposte fornite dai partecipanti.

Le interviste inventate in relazione all'indagine sulla violenza contro le donne. L'Istat: "Da noi attente e puntuali verifiche". Le lavoratrici: "Noi pagate pochissimo, abbiamo una dignità".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Rilevazione ISTAT sulla dispersione scolastica, Valditara: per l’Italia risultati estremamente positivi"La rilevazione ISTAT appena pubblicata sulla dispersione scolastica in Italia (“Elet – Early Leavers from Education and Training”) restituisce un... Rilevazione ISTAT sulla dispersione scolastica, Valditara festeggia: “Per l'Italia risultati estremamente positivi”"La rilevazione ISTAT appena pubblicata sulla dispersione scolastica in Italia (“Elet – Early Leavers from Education and Training”) restituisce un... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Rilevazione ISTAT sulla dispersione scolastica, Valditara: per l’Italia risultati estremamente positivi; Andamento economico, vendite e fiducia delle famiglie | Istat; L'Italia vince la sfida Ue con 5 anni di anticipo: dispersione scolastica crolla all'8,2%. Valditara: Risultato storico, ora focus sugli stranieri; Rilevazione ISTAT sulla dispersione scolastica, Valditara: Per l’Italia risultati decisamente positivi. Rilevazione ISTAT sulla dispersione scolastica, Valditara: Per l’Italia risultati estremamente positivi. Superato l’obiettivo di Agenda 2030 con 5 anni di anticipoLa rilevazione ISTAT appena pubblicata sulla dispersione scolastica in Italia (Elet – Early Leavers from Education and Training) restituisce un quadro ... corrieresalentino.it Cause di morte. Istat: Ecco come evitare errori nella rilevazionePer diversi motivi, nella compilazione delle schede di morte Istat, i documenti ufficiali per la rilevazione della mortalità per causa, possono aver luogo errori. L’ultima pubblicazione dell’Istituto, ... quotidianosanita.it Secondo il rapporto ISTAT quasi il 30% degli insegnanti di sostegno in Italia non è specializzato e resta il problema della continuità - facebook.com facebook Questi dati non sono fonte #Istat. Le uniche ed attendibili informazioni su dati mortalità sono disponibili qui: istat.it/notizia/dati-d… No #Fakenews solo #accountverificati #IstatperilPaese Aiutaci ad informare correttamente il Paese x.com