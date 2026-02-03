Tari e tariffe alle stelle Reggio Calabria nella top 10 delle città italiane più care

La tassa sui rifiuti a Reggio Calabria continua a salire. Nel 2025, la città si piazza tra le prime dieci in Italia per tariffe più alte, con una media di 494 euro per nucleo familiare. Un dato che preoccupa molte famiglie, visto che la media nazionale si ferma a 350 euro. La differenza si fa sentire, e i cittadini chiedono chiarimenti e interventi.

È la fotografia scattata dallo studio svolto dal Servizio stato sociale, politiche fiscali e previdenziali, immigrazione della Uil. I dati nelle altre province calabresi. La classifica delle città Tari alle stelle nel 2025 a Reggio Calabria che è risultata tra le dieci città italiane con la tassa sui rifiuti più cara, facendo registrare una media di 494 euro per nucleo, a fronte di una media nazionale di 350 euro, collocandosi così al decimo posto. Rispetto al 2024 l'aumento osservato è dell'1,56%. Tra i Comuni dove i costi sono più bassi invece c'è La Spezia con 180 euro l’anno a nucleo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Naro, ex amministratori all’attacco sulla TARI 2025: PEF gonfiato fino a 2 milioni, tariffe viziate e ricavi non incassatiUna lettera aperta firmata da un gruppo di ex amministratori e cittadini attivi ha acceso i riflettori sulla gestione della TARI (tassa sui rifiuti) nel Comune di Naro per l’anno 2025, denunciando ... canicattiweb.com

Tari: a Reggio Calabria è tra le più alte d'Italia, si paga il doppio che a BresciaUno studio della UIL mette in evidenza le differenze tra Comuni nell'applicazione della tassa per i rifiuti urbani, senza che a maggiori costi corrisponda una raccolta più efficiente ... rainews.it

