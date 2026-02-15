A Cesena insegnanti da tutta Europa per l’Erasmus Week del secondo circolo didattico
A Cesena, il secondo Circolo Didattico ha ospitato insegnanti provenienti da tutta Europa, a causa dell’Erasmus Week dedicata alla formazione e allo scambio culturale. Durante la settimana, docenti e studenti hanno partecipato a workshop, lezioni e attività condivise, rafforzando i legami tra le diverse nazioni. La manifestazione si è conclusa con un party a Villa Silvia Carducci, dove tutti hanno condiviso momenti di festa e di confronto.
L'iniziativa ha portato in città diciassette professionisti della scuola, 15 docenti e due dirigenti scolastici, provenienti da Svezia, Francia, Belgio e Grecia La scuola cesenate al centro dell'Europa. Si è conclusa con un "farewell party" a Villa Silvia Carducci l'Erasmus Week del secondo Circolo Didattico di Cesena, andata in scena dal 9 al 13 febbraio. Un'intera settimana all'insegna dell'Europa, della formazione e dello scambio di buone pratiche educative che ha portato in città diciassette professionisti della scuola, 15 docenti e due dirigenti scolastici, provenienti da Svezia, Francia, Belgio e Grecia.
Erasmus+, studenti e insegnanti dei licei Enriques e Cecioni alla scoperta dell'Europa
Gli studenti e gli insegnanti dei licei Enriques e Cecioni di Livorno hanno appena concluso un percorso europeo che li ha portati a scoprire l’Europa.
Eredità da 200mila euro per gli studenti delle isole: così il lascito di due insegnanti si trasforma in materiale didattico e corsi per tutti
Un lascito di 200mila euro da parte di due insegnanti, donato all'Istituto Ongaro di Venezia, si traduce in un fondo annuo di 3mila euro destinato a materiali didattici e corsi.
Cesena, cosa mangiano i ragazzi a scuola? Il Comune chiede a insegnanti e genitori di decidere il menù
Centro estivo di Cesena nega l'accesso a un bimbo perché i genitori sono insegnanti e non lavorano a luglio
