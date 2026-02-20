Caso Epstein Berlato Ecr FdI chiede verifiche urgenti alla Commissione Ue

Sergio Berlato, eurodeputato di Fratelli d’Italia, ha chiesto alla Commissione europea di fare verifiche rapide sul caso Epstein. La richiesta nasce dalla scoperta di possibili connessioni tra il finanziere statunitense e alcuni ambienti di Bruxelles. Berlato vuole capire se ci siano stati coinvolgimenti o influenze sospette che riguardano l’amministrazione europea. La sua interrogazione mira a chiarire eventuali rapporti tra Epstein e figure dell’Unione. La richiesta è stata presentata questa mattina.

A sollevare la questione sono le informazioni emerse nelle ultime settimane dagli Stati Uniti. Alla fine di gennaio 2026, il Dipartimento di Giustizia americano ha reso pubbliche circa 3,5 milioni di pagine, per un totale di oltre 6 milioni di documenti, riconducibili a Jeffrey Epstein, imprenditore condannato per abusi sessuali e traffico di minorenni. L'analisi del materiale, ancora in corso, starebbe facendo emergere interessi economici e abusi che coinvolgerebbero una rete internazionale di rappresentanti istituzionali. Tra i dati contenuti nei file figurano anche dettagli sugli spostamenti del finanziere.