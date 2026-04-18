Durante la prossima edizione della Design Week 2026, saranno presentate nuove interpretazioni del mondo classico attraverso oggetti di design. Tra le creazioni in mostra ci saranno tappeti che richiamano elementi archeologici, busti e colonne di ispirazione antica. Le esposizioni puntano a reinterpretare con un tocco di ironia i simboli e le strutture dell’epoca classica, lasciando da parte lo stile minimalista scandinavo.

A ltro che minimalismo scandinavo: alla Design Week 2026 tornano gli dèi e il loro Olimpo di marmi e travertini. Design Week tra arte e tecnologia: a Milano il cavallo olimpico Zeus X A evocare una nuova Magna Grecia è in primis il designer inglese Luke Edward Hall con l’installazione “ Aquae Mirabiles” per Buccellati, in piazza Tomasi di Lampedusa a Milano. Leggi anche › L’agenda beauty di aprile 2026: c’è anche la bellezza alla Design Week Curata da Federica Sala e progettata da Balich Wonder Studio, l’installazione dall’esterno ricorda un teatro acquatico. All’interno è un ninfeo contemporaneo, popolato dal dio Nettuno con una comitiva di naiadi e sirene, dove scoprire la collezione di argenteria “Caviar”.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tappeti “archeologici”, busti e colonne: il design rilegge con ironia il mondo classico

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