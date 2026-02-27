Emporio Armani torna a presentare una nuova collezione, mettendo in mostra un mix di stile classico e tocchi di ironia. La maison sceglie di ripartire con un approccio semplice e diretto, coinvolgendo i designer in un momento di rinnovato entusiasmo. La scena si svolge in un contesto che evidenzia l’attenzione per i dettagli e la volontà di mantenere saldo il legame con le radici del brand.

Leo Dell’Orco e Silvana Armani siedono per la prima volta allo stesso tavolo con la stessa penna in mano, e quello che ne esce non è una collezione Emporio Armani. È una dichiarazione di principio scritta in tweed, tradotta in denim, firmata con un ricamo di cristalli che sembrano pioggia ma su un cardigan sembrano un punto di vista. Il principio è semplice e come lo è lo stile Armani: uomo e donna non sono opposti. Sono un contrappunto. Si cercano, si trovano, si perdono di proposito. Si indossano, in un certo senso, a vicenda. La scuola di musica immaginata come sfondo non è una scenografia, è una grammatica. Lei e lui studiano per diventare direttori d’orchestra: quella figura che governa il caos senza alzare la voce, con un gesto che vale più di mille parole e di almeno duemila post. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ritorno al classico. Emporio Armani riparte con solennità e ironia

