Tangenziale Nord interrogazione parlamentare del Pd a Salvini
Un'interrogazione parlamentare del Partito Democratico è stata presentata al ministro delle Infrastrutture e Trasporti per chiedere chiarimenti sulle risorse finanziarie disponibili e sui tempi previsti per le fasi di progettazione, affidamento e realizzazione della tangenziale nord di Latina. La richiesta si concentra sullo stato attuale dei fondi e sul cronoprogramma delle opere previste lungo il tratto stradale.
Un’interrogazione parlamentare del Pd al ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, per chiarire il quadro aggiornato delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e il cronoprogramma per progettazione, affidamento e realizzazione della tangenziale nord di Latina. Ne danno.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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