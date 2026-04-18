Tangenziale Nord interrogazione parlamentare del Pd a Salvini

Un'interrogazione parlamentare del Partito Democratico è stata presentata al ministro delle Infrastrutture e Trasporti per chiedere chiarimenti sulle risorse finanziarie disponibili e sui tempi previsti per le fasi di progettazione, affidamento e realizzazione della tangenziale nord di Latina. La richiesta si concentra sullo stato attuale dei fondi e sul cronoprogramma delle opere previste lungo il tratto stradale.