Giorno del ricordo e scuole inadempienti una docente | A rischio libertà di insegnamento Interrogazione parlamentare con informazioni non verificate

Una docente del liceo classico “G.B. Vico” di Chieti ha espresso preoccupazioni riguardo alla scarsa attenzione delle scuole sul Giorno del Ricordo, denunciando un possibile rischio per la libertà di insegnamento. Ha inoltre segnalato che un’interrogazione parlamentare su questo tema contiene informazioni non verificate, sollevando dubbi sulla credibilità delle fonti utilizzate. La docente ha contestato sia nel merito che nel metodo le iniziative scolastiche e legislative recenti.

Una docente del liceo classico “G.B. Vico” di Chieti contesta nel merito e nel metodo l’interrogazione parlamentare con cui il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, esponente di Fratelli d’Italia, ha richiamato alcune scuole accusandole di non avere dato “adeguato seguito” al Giorno del Ricordo. Nella lettera, Silvia Elena Di Donato, insegnante di lettere classiche nell’istituto abruzzese indicato tra quelli citati, sostiene che il quadro da cui muove l’atto parlamentare non corrisponda a quanto avviene nella scuola. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati 365 firme difendono la docente: libertà d’insegnamentoUna lettera aperta, sottoscritta da oltre 365 docenti e cittadini comuni, ha lanciato un appello di solidarietà verso una collega dell’istituto... Centro per l’impiego di Catania: interrogazione parlamentare del M5S sul rischio di perdita dei fondiIl caso del progetto per il nuovo centro per l’impiego di via Galermo a Catania approda in Parlamento. Contenuti e approfondimenti su Giorno del ricordo e scuole... Temi più discussi: Foibe, l'interrogazione di Rampelli (FdI) a Valditara sulle scuole che non rispetterebbero la commemorazione del Giorno del Ricordo; Giorno del Ricordo, è scontro politico-istituzionale sulla lista di 41 istituti segnalati a Valditara. Interviene USR Lazio: Chieste info agli istituti scolastici; Foibe: Rampelli elenca le scuole che non commemorano il Giorno del Ricordo; Le scuole non possono ignorare le foibe, Rampelli (FdI) consegna a Valditara la lista nera degli istituti che hanno eluso il Giorno del Ricordo. Giorno del Ricordo, è scontro politico-istituzionale sulla lista di 41 istituti segnalati a Valditara. Interviene USR Lazio: Chieste info agli istituti scolasticiUna interrogazione parlamentare presentata dal vicepresidente della Camera Fabio Rampelli e dal deputato Federico Mollicone, entrambi di Fratelli d’Italia, ha portato all’attenzione del Ministero dell ... orizzontescuola.it Scuole sotto attacco: Rampelli denuncia gli istituti che non ricordano le foibe e l’Ufficio regionale fa scattare i controlliNon c'è solo l’interrogazione presentata dal vicepresidente della Camera Fabio Rampelli con la lista delle scuole che non hanno celebrato a dovere il Giorno del ricordo. Anche l’Ufficio scolastico reg ... editorialedomani.it Grazie a tutti per aver reso speciale il giorno del mio compleanno... Ringrazio Dio per avermi donato la vita Ringrazio Salvatrice, Fabiola, Maria sole, Giovanna per aver reso ancora più speciale questo giorno, con i loro meravigliosi regali..... Ringrazi facebook Una foto al giorno del mio #babbo così farò ogni giorno cosi come ogni giorno scatto foto al mio babbo, sarà il mio ricordo….forza babbo #fuckcancer x.com