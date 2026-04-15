Beko nelle Marche | allarme Fim sui fondi mancanti e i posti persi

Nella giornata di ieri, il coordinamento Fim Cisl delle Marche si è incontrato presso la sede della Cisl ad Ancona per discutere della situazione dei tre stabilimenti Beko nelle Marche, tra cui quelli di Melano, Comunanza e la sede di Fabriano, che impiegano complessivamente oltre mille lavoratori. Durante l'incontro sono stati affrontati temi relativi alla disponibilità di fondi e alle ricadute occupazionali.

Il coordinamento Fim Cisl Beko Marche si è riunito ieri pomeriggio presso la sede della Cisl ad Ancona per affrontare il futuro dei siti produttivi di Melano, Comunanza e della sede impiegati di Fabriano, dove operano oltre mille lavoratori. Al tavolo con i delegati sindacali è intervenuto il segretario nazionale Nobis, portando l'attenzione su un divario preoccupante tra le promesse di investimento e la realtà operativa dei poli ex-Whirlpool. L'analisi dei flussi finanziari evidenzia una discre .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Beko nelle Marche: allarme Fim sui fondi mancanti e i posti persi Crisi del settore metalmeccanico, l'allarme della Fim Cisl: «Coinvolte oltre 8mila persone nelle Marche»ANCONA – La crisi che sta attraversando il settore metalmeccanico sta producendo effetti rilevanti anche nelle Marche, dove si stima che siano circa... Calo export Marche: -142 aziende chiuse e 612 posti persiIl 2025 ha segnato una battuta difficile per l’export marchigiano nel settore calzaturiero, con un calo del -5,7% in valore rispetto all’anno...