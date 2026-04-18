Un maxi tamponamento tra cinque tir si è verificato ieri lungo l’autostrada A1 nel tratto tra Casalpusterlengo e il Basso Lodigiano, vicino a Somaglia. L’incidente ha causato il ferimento di cinque persone, di cui tre in modo più grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e gestire la situazione. La strada è rimasta parzialmente chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

SOMAGLIA (Lodi) Maxi tamponamento tra cinque tir, ieri, lungo l’autostrada A1, nel tratto tra Casalpusterlengo e il Basso Lodigiano, all’altezza di Somaglia. È stato necessario l’intervento di due elisoccorsi e il traffico è rimasto bloccato in direzione sud per diverse ore. L’allarme è scattato intorno alle 11.45, sulla prima corsia. Due dei tir sono stati trovati con la cabina ribaltata, segno della violenza dell’impatto. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso: due elisoccorsi, decollati da Brescia e Milano, diverse ambulanze e i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi. Due persone sono rimaste intrappolate negli abitacoli e sono state liberate dai vigili del fuoco.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tamponamento fra tir in Autosole. Cinque i feriti tre i più gravi

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