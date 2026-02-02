Nasce una nuova attività che mette assieme lavanderia sartoria e calzoleria | il taglio del nastro

Sabato 31 gennaio apre a Gambettola ‘Bianco by Ferri’, un nuovo negozio che unisce lavanderia, sartoria e calzoleria. La bottega si trova in Piazza Aldo Moro 6 e si presenta come un punto di riferimento per chi vuole prendersi cura di capi e accessori in modo completo. La cerimonia di apertura ha attirato diversi clienti curiosi e interessati, pronti a scoprire i servizi offerti da questa attività che promette di semplificare la vita di chi ha bisogno di riparazioni o semplicemente di una sistemata ai propri vestiti.

Ha ufficialmente aperto le porte sabato 31 gennaio 'Bianco by Ferri', il nuovo punto di riferimento per la cura dei capi e degli accessori, in Piazza Aldo Moro 6, nel cuore di Gambettola. Ne dà notizia Cna provinciale: "La nuova attività, guidata dal titolare Andrea Bianconcini, nasce con l'obiettivo di offrire un servizio completo e di alta qualità che unisce lavanderia professionale, sartoria e calzoleria in un unico spazio. Un progetto pensato per rispondere in modo efficace alle esigenze quotidiane di famiglie, professionisti e attività commerciali, coniugando competenza artigianale, attenzione ai dettagli e l'utilizzo di tecnologie moderne, garantendo risultati eccellenti e tempi rapidi.

