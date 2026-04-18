Le recenti decisioni sulla manovra di bilancio nazionale hanno portato alla mancata erogazione di fondi aggiuntivi per il settore dei trasporti pubblici. Di conseguenza, si ipotizza che il costo del biglietto singolo a Roma possa salire fino a due euro. Questa possibilità si lega alla mancanza di risorse destinate a coprire eventuali aumenti dei prezzi, lasciando prevedere un possibile incremento delle tariffe.

Il rischio che il biglietto singolo per i trasporti a Roma raggiunga la soglia dei due euro si fa concreto dopo le recenti decisioni sulla manovra di bilancio nazionale, che hanno sancito il mancato aumento del Fondo Nazionale Trasporti. La decisione incide direttamente sul Lazio, che vedrà ridursi il proprio budget per la mobilità locale da 655 milioni di euro registrati nel 2025 a 634 milioni per l’anno in corso, con una contrazione netta di circa 20,7 milioni di euro. I numeri della contrazione e l’ombra sul costo del Bit. La stima economica che preoccupa gli addetti ai lavori riguarda un taglio complessivo di 120 milioni di euro gestiti a livello nazionale, una cifra che si ripartisce tra le varie regioni e che vede il Lazio subire una sforbiciata di oltre venti milioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tagli ai trasporti: il rischio che il biglietto a Roma arrivi a 2€

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