Taekwondo Mondiali Junior | 4 azzurri in pedana a Tashkent

Mercoledì 15 aprile 2026, nel complesso sportivo dedicato alle arti marziali a Tashkent, si svolge la terza giornata dei Campionati Mondiali Junior di Taekwondo. Quattro atleti italiani sono in attesa di affrontare le proprie gare, mentre il torneo prosegue con incontri di qualificazione e eliminazione diretta. La competizione coinvolge giovani provenienti da diversi paesi, impegnati nelle varie categorie di peso e sesso.

Mercoledì 15 aprile 2026, il tappeto del Martial Arts Sports Complex nella Olympic City di Tashkent accoglie la terza giornata dei Campionati Mondiali Junior di Taekwondo, con quattro atleti italiani pronti a scendere in pedana. Noemi Carboni (-42 kg), Gianfilippo Bellino (-45 kg), Gabriele Rosato (-73 kg) e Maja Molin (+68 kg) iniziano oggi il loro percorso agonistico in Uzbekistan, cercando di trasformare l’eccellenza gestionale della federazione in medaglie concrete. L’Italia punta alla conversione del primato mondiale in risultati tecnici. Il contesto che circonda la spedizione azzurra è caratterizzato da una solida base istituzionale: l’Italia vanta infatti il primo posto storico nel ranking mondiale delle federazioni WT.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taekwondo, Mondiali Junior: 4 azzurri in pedana a Tashkent Leggi anche: Taekwondo, Mondiali Junior a Tashkent: record di partecipanti e azzurri protagonisti Taekwondo, Campionati Italiani Junior ad Anzio il 7 e 8 marzo: al Pala Rinaldi l’ultimo esame prima dei Mondiali di TashkentTaekwondo, Campionati Italiani Junior ad Anzio il 7 e 8 marzo: al Pala Rinaldi l’ultimo esame prima dei Mondiali di Tashkent.