Szczesny compie 36 anni | il messaggio di auguri da parte della Juventus – FOTO

Da juventusnews24.com 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portiere polacco, attualmente in forza al Barcellona, ha compiuto 36 anni. La Juventus ha pubblicato un messaggio di auguri dedicato all’ex giocatore sui propri canali ufficiali. La società ha condiviso una foto e un breve messaggio di buon compleanno rivolto al calciatore. La celebrazione si riferisce al suo passato in maglia bianconera, con cui ha disputato diverse stagioni.

Szczesny compie 36 anni: il messaggio di auguri da parte della Juventus per il suo ex portiere polacco ora al Barcellona. La  Juventus  non dimentica i protagonisti della sua storia recente e, attraverso i propri canali social, ha voluto rendere omaggio a  Wojciech Szczesny  nel giorno del suo trentaseiesimo compleanno. L’estremo difensore polacco, che oggi difende la porta del  Barcellona, è rimasto nel cuore della tifoseria e della società dopo sette stagioni vissute da assoluto protagonista a Torino. Il club bianconero ha celebrato il portiere ricordando l’incredibile palmarès costruito durante la sua militanza all’ombra della Mole, segnata da parate decisive e una leadership silenziosa ma costante.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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