Szczesny compie 36 anni | il messaggio di auguri da parte della Juventus – FOTO

Il portiere polacco, attualmente in forza al Barcellona, ha compiuto 36 anni. La Juventus ha pubblicato un messaggio di auguri dedicato all’ex giocatore sui propri canali ufficiali. La società ha condiviso una foto e un breve messaggio di buon compleanno rivolto al calciatore. La celebrazione si riferisce al suo passato in maglia bianconera, con cui ha disputato diverse stagioni.

Szczesny compie 36 anni: il messaggio di auguri da parte della Juventus per il suo ex portiere polacco ora al Barcellona. La Juventus non dimentica i protagonisti della sua storia recente e, attraverso i propri canali social, ha voluto rendere omaggio a Wojciech Szczesny nel giorno del suo trentaseiesimo compleanno. L’estremo difensore polacco, che oggi difende la porta del Barcellona, è rimasto nel cuore della tifoseria e della società dopo sette stagioni vissute da assoluto protagonista a Torino. Il club bianconero ha celebrato il portiere ricordando l’incredibile palmarès costruito durante la sua militanza all’ombra della Mole, segnata da parate decisive e una leadership silenziosa ma costante.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Szczesny compie 36 anni: il messaggio di auguri da parte della Juventus – FOTO Notizie correlate Compleanno Vlahovic, l’attaccante della Juventus compie 26 anni: gli auguri da parte del club bianconerodi Redazione JuventusNews24Compleanno Vlahovic, il bomber compie 26 anni nel giorno dell’anniversario del suo arrivo: il club celebra i numeri ma... Compleanno Tevez, il messaggio di auguri della Juventus sui social per l’ex numero 10 bianconero – FOTOdi Redazione JuventusNews24Compleanno Tevez, il messaggio di auguri della Juventus sui social per l’ex numero 10 bianconero.