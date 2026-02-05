Compleanno Tevez il messaggio di auguri della Juventus sui social per l’ex numero 10 bianconero – FOTO

La Juventus ha fatto gli auguri a Carlos Tevez sui social per il suo compleanno. La società ha pubblicato una foto dell’ex numero 10, ricordando i momenti passati insieme. I tifosi hanno commentato entusiasti, rivivendo le emozioni di quegli anni.

Compleanno Tevez, il messaggio di auguri della Juventus sui social per l’ex numero 10 bianconero. Ecco che cosa ha scritto la Vecchia Signora. La Juve non dimentica i suoi campioni e oggi celebra una figura rimasta indelebilmente nel cuore di tutti i tifosi. È il giorno del compleanno di Carlos Tevez, che ha guidato il reparto offensivo bianconero per due stagioni con carisma, tecnica e gol pesanti. La società ha voluto inviare un messaggio di auguri pubblico attraverso i propri canali social, sottolineando il legame affettivo che ancora unisce tutto l’ambiente al giocatore sudamericano. QUI LE ULTIME SULLA JUVENTUS Come apparso sui profili ufficiali del club, il post celebrativo mostra una foto del campione in azione con la maglia bianconera, accompagnata da una didascalia sintetica ma decisamente significativa: «Tanti auguri Carlitos!». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

