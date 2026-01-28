Compleanno Vlahovic l’attaccante della Juventus compie 26 anni | gli auguri da parte del club bianconero
Questa mattina la Juventus ha fatto gli auguri a Dusan Vlahovic, che compie 26 anni. Il club ha pubblicato un messaggio di buon compleanno, ricordando il suo arrivo e i gol segnati finora, ma l’attenzione resta sul suo recupero fisico. La società aspetta ancora di vedere il vero Vlahovic in campo, mentre lui si concentra sulla riabilitazione.
Compleanno Vlahovic, il bomber compie 26 anni nel giorno dell’anniversario del suo arrivo: il club celebra i numeri ma l’attesa è tutta per il recupero fisico. Il calendario della Juventus si ferma oggi su una data densa di significati, celebrando una doppia ricorrenza che intreccia indissolubilmente la vita privata di un campione alla storia recente del club. Oggi, 28 gennaio 2026, Dusan Vlahovic spegne 26 candeline. Non è una data qualunque per il centravanti serbo, poiché coincide perfettamente con un anniversario professionale di grande rilievo: sono passati esattamente cinque anni da quel 28 gennaio 2022, giorno in cui il giocatore sbarcò a Torino come il grande colpo del mercato invernale, dando ufficialmente il via alla sua avventura con la maglia bianconera proprio nel giorno della sua nascita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
