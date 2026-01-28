Compleanno Vlahovic l’attaccante della Juventus compie 26 anni | gli auguri da parte del club bianconero

Questa mattina la Juventus ha fatto gli auguri a Dusan Vlahovic, che compie 26 anni. Il club ha pubblicato un messaggio di buon compleanno, ricordando il suo arrivo e i gol segnati finora, ma l’attenzione resta sul suo recupero fisico. La società aspetta ancora di vedere il vero Vlahovic in campo, mentre lui si concentra sulla riabilitazione.

