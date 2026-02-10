Ferrara Cestistica Argenta scommette sulla mente | nuovo percorso per gestire emozioni e crescita dei giovani atleti

La Cestistica Argenta di Ferrara ha avviato un nuovo percorso di preparazione mentale per i suoi giovani atleti. L’obiettivo è aiutarli a gestire le emozioni e migliorare la crescita personale, coinvolgendo anche lo staff tecnico e i giocatori più esperti. La società ha deciso di puntare sulla mente, introducendo sessioni dedicate che mirano a rafforzare il carattere e la concentrazione dei ragazzi in vista delle competizioni.

La Cestistica Argenta, società di pallacanestro con sede a Ferrara, ha lanciato un innovativo percorso di preparazione mentale per i suoi atleti, coinvolgendo staff tecnico, giocatori senior e giovanili. L’iniziativa, coordinata dalla psicologa dello sport, dottoressa Martina Scagliarini, mira a fornire strumenti per la gestione delle emozioni e il miglioramento del clima all’interno della squadra, ponendo un’attenzione particolare allo sviluppo umano e sportivo dei giovani atleti. Un cambiamento significativo nel panorama sportivo giovanile di Ferrara. La Cestistica Argenta, da sempre attenta alla formazione dei suoi tesserati, ha deciso di investire in un’area spesso trascurata: la preparazione psicologica.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Cestistica Argenta Percorso psicologico per gli atleti. Novità in casa Cestistica Argenta La Cestistica Argenta ha deciso di puntare sulla preparazione mentale dei suoi giovani atleti. La musica, la mente e le emozioni: "Guardarsi dentro, gestire lo stress" La musica, la mente e le emozioni sono strettamente collegati. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Romagna Basket Live. . Alessandra Ferlini RBL, intervista Coach Daniele Carnaroli Cestistica Argenta , dopo la vittoria in casa, con i suoi Undr 15 Ecellenza contro la Pol Masi Casalecchio, sentiamo le sue parole a caldo - #romagnabasketlive facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.