Baseball la rivincita del Venezuela sugli Usa e Trump scherza

Nel torneo di baseball, il Venezuela ha sorpreso battendo gli Stati Uniti con il risultato di 3 a 2 nel corso del World Baseball Classic. La partita ha visto i venezuelani prevalere sugli avversari nordamericani, portando a casa una vittoria inaspettata. Trump, presente all’evento, ha commentato scherzosamente la sfida senza entrare nei dettagli della partita.

Una rivincita sportiva a sorpresa. Il Venezuela ha battuto gli Stati Uniti per 3 a 2 nel World Baseball Classic. Una sconfitta dolorosa per gli Usa, che perde per la seconda volta consecutiva la finale dopo quella del 2023 (contro il Giappone ) dopo la vittoria del 2017. Nell’occasione durante il torneo sono anche stati sconfitti dall’Italia. Maikel Garcia, MVP della partita, ha affermato che il titolo ha un profondo significato per la sua nazione, da sempre appassionata di baseball: «Sono orgoglioso di questo gruppo, orgoglioso dello staff tecnico e di questi giocatori, e orgoglioso di rappresentare i 30 milioni di venezuelani che vivono nel mio Paese», ha detto alla fine del match. 🔗 Leggi su Open.online

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