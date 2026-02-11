Facebook ora anima la tua foto del profilo con intelligenza artificiale

Meta lancia i profili animati su Facebook, permettendo agli utenti di dare vita alle proprie foto del profilo con l’uso dell’intelligenza artificiale. L’azienda ha confermato che ora è possibile creare immagini animate personalizzate, offrendo un modo nuovo per esprimersi sul social. La novità mira a coinvolgere di più gli utenti e a rendere più dinamico il modo di mostrarsi online.

Meta ha annunciato l'arrivo di profili animati su Facebook grazie all' intelligenza artificiale, offrendo nuove modalità di espressione visiva. Oltre a questa funzione, sono previste ulteriori innovazioni basate sull' IA volte a personalizzare l'esperienza e i contenuti sulla piattaforma. animare la foto del profilo facebook con l'ia. Meta ha comunicato che una delle novità principali consiste nella possibilità di animare la foto del profilo utilizzando l' IA. L'implementazione consente di donare dinamismo al ritratto visualizzato sul profilo, offrendo un modo creativo per riflettere lo stato d'animo e per celebrare momenti particolari.

