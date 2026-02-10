La ' truffa della ballerina' corre sugli smartphone | ruba il profilo per poi chiedere soldi agli amici

Da alcune settimane circola online una nuova truffa che sfrutta i social e il rapporto di fiducia tra amici. La cosiddetta “truffa della ballerina” funziona così: i malintenzionati rubano il profilo di qualcuno e poi si spacciano per questa persona, chiedendo soldi agli amici. La truffa si diffonde rapidamente, perché non si basa su tecniche complicate, ma sulla capacità di ingannare con empatia e fiducia.

Un nuovo raggiro si sta diffondendo rapidamente da alcune settimane sugli smartphone. E' la cosiddetta truffa della "ballerina", un inganno particolarmente efficace perché non sfrutta falle tecniche, ma l'empatia e la fiducia verso le persone care.

