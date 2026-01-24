Ragazza di 20 anni con droga e armi in auto | in casa aveva 20mila euro falsi

Una donna di 20 anni è stata trovata in possesso di droga, una pistola ad aria compressa e circa 20.000 euro in banconote false durante un controllo a Milano, in piazzale Abbiategrasso. La polizia ha sequestrato sostanze stupefacenti e armi, e ha scoperto anche il denaro contraffatto, evidenziando un’attività illegale. L’indagine prosegue per approfondire il contesto e le eventuali connessioni criminali.

Una ventenne teneva in casa circa 20mila euro in banconote false. È stata scoperta perché la polizia l'ha controllata in strada, in piazzale Abbiategrasso a Milano (periferia sud), scoprendo che aveva con sé più di due etti e mezzo di droga, oltre a una pistola ad aria compressa.

