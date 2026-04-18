Suzuki 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

A aprile 2026, il marchio giapponese ha aggiornato la propria gamma introducendo nuovi modelli e variazioni di prezzo. Tra le novità più rilevanti, in Italia è arrivata la Suzuki Vitara, il primo SUV completamente elettrico del marchio. La gamma comprende diversi modelli, con specifiche tecniche e prezzi variabili, offrendo ai clienti un’ampia scelta tra motorizzazioni tradizionali e elettriche.

Aggiornato 18 aprile 2026: arriva anche in Italia la Suzuki e Vitara, primo SUV 100% elettrico del marchio. Intanto Vitara, S-Cross e Swift si rinnovano con il nuovo 1.4 mild hybrid 110 CV automatico. Suzuki è il brand delle auto piccole, ibride e trazione integrale “vera” a prezzi contenuti. In Italia la gamma 2026 copre sei auto più una novità elettrica in arrivo, con una filosofia unica: ibrido mild 48V di serie su quasi tutti i modelli, trazione AllGrip disponibile dalla citycar al SUV. Ecco il listino completo, i prezzi reali e quale Suzuki conviene davvero. Tutti i modelli Suzuki 2026 con prezzi. Modello Tipo Lunghezza Prezzo da Motori Swift Utilitaria ibrida 3,86 m 21.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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