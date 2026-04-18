Il 2026 sarà celebrato come Superman Day a Milano, trasformando la città in una versione di Metropolis. L’evento intende rendere omaggio all’iconico personaggio della cultura pop, con iniziative e esposizioni dedicate. La celebrazione si svolgerà in diverse location cittadine, coinvolgendo appassionati e famiglie. L’obiettivo è creare un appuntamento annuale che renda omaggio alla figura di Superman e alla sua influenza nel mondo dei fumetti e dei media.

Nel 1938, in un’America che stava ancora cercando di uscire dalla Grande Depressione e che non immaginava ancora cosa sarebbe diventata la cultura di massa del dopoguerra, un personaggio in costume blu e mantello rosso sollevava un’automobile sopra la testa sulla copertina di Action Comics #1, inaugurando non solo la storia di Superman ma, di fatto, quella del supereroe moderno. Non era soltanto un’idea narrativa, ma una costruzione culturale radicale: un alieno che sceglie di essere umano, un simbolo di potere che decide di diventare responsabilità, una figura che nasce come fantasia editoriale e finisce per trasformarsi in linguaggio universale, capace di attraversare decenni, crisi geopolitiche, trasformazioni tecnologiche e mutazioni del pubblico senza perdere la propria riconoscibilità.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Superman Day 2026: Milano diventa Metropolis per celebrare l’icona della cultura pop

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