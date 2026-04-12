Perugia si qualifica per la finale scudetto di pallavolo dopo aver battuto Piacenza in gara-3. La squadra ha dominato l'incontro, chiudendo la serie alla prima occasione, mentre Simon ha cercato di tenere a galla i suoi. La gara ha visto anche un ottimo contributo della coppia Plotnytskyi-Semeniuk, che ha dato il suo apporto durante l'incontro.

Ha sofferto ed ha rischiato, ma Perugia è in finale scudetto per l’ottava volta nella storia, avendo chiuso in tre partite la serie di semifinale con Piacenza. La vittoria (la quindicesima consecutiva tra campionato, playoff, supercoppa e Champions) è arrivata in tre set davanti agli oltre 4500 del PalaBarton, con il grande rammarico per la Gas Sales racchiuso nel finale della prima frazione, con tre palle-set non sfruttate e permettendo alla Sir di non smetterci di crederci e crescere nel corso del match. Perugia si è presentata inizialmente con Giannelli-Ben Tara, Russo-Solè (preferito questa volta a Crosato), Plotnytskyi-Semeniuk, Colaci libero.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Superlega, Perugia chiude la pratica: travolta Piacenza, è in finale scudetto

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