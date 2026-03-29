Durante il weekend di gara a Portimao, il pilota italiano ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva nella Superbike, aggiudicandosi anche la Gara-2. La sua performance ha permesso di consolidare la posizione in classifica generale, mentre la competizione si è conclusa con un risultato che ha visto altri piloti completare il podio. La gara si è svolta sulla pista portoghese, con condizioni meteo variabili.

Uno scatenato Nicolò Bulega firma l'ennesimo weekend perfetto a Portimao, sede del secondo round del mondiale Superbike 2026. Dopo la vittoria di Gara-1 e la Superpole con record della pista conquistati sabato, l'asso della Ducati ha infatti ribadito la sua attuale superiorità sulla concorrenza facendo bottino pieno sia nella Superpole-Race che in Gara-2, di nuovo dominando senza storia dalla prima curva alla bandiera a scacchi. Contando anche il tris di vittorie nel round inaugurale di Phillip Island e quelle ottenute nel finale della scorsa stagione, Bulega ha raggiunto il traguardo della decima vittoria consecutiva, a suggellare un dominio apparentemente incontrastato in campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Superbike Portimao: Nicolò Bulega trionfa anche in Gara-2

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