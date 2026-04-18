Nel campionato mondiale Superbike 2026, Nicolò Bulega ha conquistato una vittoria schiacciante nel Gran Premio nei Paesi Bassi, aumentando significativamente il suo vantaggio sulla concorrenza. La sua prestazione ha confermato la superiorità in questa fase della stagione, lasciando gli avversari lontani nel risultato finale. La gara si è conclusa con una differenza di punti molto elevata rispetto agli altri piloti in classifica.

Il dominio di Nicolò Bulega nel campionato mondiale Superbike 2026 ha raggiunto un punto di non ritorno dopo il Gran Premio nei Paesi Bassi. Il pilota italiano, che ha collezionato la vittoria in ogni singola gara disputata fino a questo momento, ha costruito un distacco matematico impressionante sulla concorrenza, consolidando una posizione di assoluta superiorità tecnica e sportiva. Con 149 punti in palio, Bulega è ormai lontano dai suoi inseguitori diretti. Iker Lecuona occupa la seconda posizione con 88 talloni di distacco, seguito da Miguel Oliveira con 65 punti. La lotta per le posizioni immediatamente successive vede impegnati Axel Bassani, fermo a 64 punti, e il duo composto da Sam Lowes e Alex Lowes, entrambi fermi a 59 unità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Superbike 2026: Bulega schiaccia la concorrenza con un distacco folle

Notizie correlate

Superbike, al via la stagione 2026: Bulega favorito, Italia protagonista con piloti e due gareIl Mondiale Superbike 2026 che prenderà il via nel fine settimana del 22 febbraio da Phillip Island, in Australia, presenta diverse novità rispetto...

Leggi anche: LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: si parte con la superpole. Bulega vuole iniziare a dettare legge ad Assen

Altri aggiornamenti

Superbike, Bulega doma anche la pioggia e trionfa in gara-1 ad Assen. Nuovo allungo in classificaNon si ferma l'incredibile striscia di risultati di Nicolò Bulega. Il centauro della Ducati ha trionfato in gara-1 del GP d'Olanda 2026, terzo ... oasport.it

Superbike, spettacolo ad Assen: Bulega trionfa davanti a LecuonaLa gara è stata un monologo a tinte rosse, ma tutt'altro che noioso. Fin dallo spegnimento dei semafori, i due alfieri della casa di Borgo Panigale hanno fatto capire di averne più di tutti ... riminitoday.it