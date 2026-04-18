LIVE Superbike GP Olanda 2026 in DIRETTA | si parte con la superpole Bulega vuole iniziare a dettare legge ad Assen
Alle 11.13 si aggiorna la situazione meteo, che al momento risulta peggiore rispetto a ieri. La Superbike in diretta prosegue con la superpole del GP d’Olanda 2026, disputata sul circuito di Assen. Tra i piloti in pista, uno di loro cerca di imporre il proprio ritmo fin dalle prime fasi della gara. I tifosi sono pronti a seguire da vicino le evoluzioni in pista, con l’attenzione rivolta alle qualifiche.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.13 Il meteo vede al momento una situazione peggiore rispetto a ieri. Il sole se n’è andato ma, per ora, il rischio pioggia non sembra essere dietro l’angolo. Vedremo se si potrà vivere un sabato senza intoppi. 11.10 Tutto pronto ad Assen per la superpole. Ricordiamo che gli orari delle manche saranno i seguenti. Gara-1 e Gara-2 alle ore 15.30, superpole race invece alle ore 11.15. 11.07 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE SBK 2026 NICOLO BULEGA 124. IKER LECUONA 68. AXEL BASSANI 60. MIGUEL OLIVEIRA 56. ALEX LOWES 48. SAM LOWES 43. LORENZO BALDASSARRI 40. DANILO PETRUCCI 31. YARI MONTELLA 30. ALVARO BAUTISTA 27.🔗 Leggi su Oasport.it
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