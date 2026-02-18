Superbike al via la stagione 2026 | Bulega favorito Italia protagonista con piloti e due gare

La stagione 2026 della Superbike è iniziata sabato con il primo round a Aragon, quando Bulega ha dimostrato di essere il favorito della gara, grazie a una partenza veloce e una strategia aggressiva. L’Italia si presenta come protagonista, con numerosi piloti e due tappe sul suo territorio, a Cremona e a Misano, che attirano moltissimi tifosi e appassionati. La griglia di partenza combina veterani affermati e giovani promettenti, creando un mix che promette emozioni fin dal primo appuntamento.

Il Mondiale Superbike 2026 che prenderà il via nel fine settimana del 22 febbraio da Phillip Island, in Australia, presenta diverse novità rispetto all'edizione dello scorso anno. Durante l'inverno, infatti, c'è stato un significativo rimescolamento delle carte a livello di team e piloti, con alcuni importanti cambi di casacca e diversi volti nuovi che si apprestano a raccogliere l'eredità di due grandi campioni attesi da nuove sfide. Dopo tre titoli iridati (ottenuti nel 2021, 2024 e 2025) e una lunga sfilza di imprese funamboliche, infatti, Toprak Razgatlioglu ha deciso di voltare pagina accettando la sfida del campionato del mondo di MotoGP: una scelta che, almeno inizialmente, lascerà un vuoto di un certo peso tra gli amanti della Sbk.