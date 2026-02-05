E' coinvolto un suo parente finto carabiniere inventa una rapina in una gioielleria del centro per farsi consegnare i gioielli

Un uomo si è spacciato per un carabiniere e ha chiamato un’anziana di Ancona. Le ha detto di dover controllare i gioielli in casa, poi le ha chiesto di consegnarli. La donna ha capito che qualcosa non tornava e ha chiamato le forze dell’ordine. La polizia sta indagando per capire se ci siano altri coinvolti.

