Sullo stretto di Hormuz c’è molta confusione

Da ilpost.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sullo stretto di Hormuz si registra un rapido cambio di situazione. Venerdì, l’Iran aveva annunciato la riapertura dello stretto, consentendo il transito di navi. Tuttavia, nella mattinata di sabato, le autorità iraniane hanno comunicato la chiusura ancora una volta, generando incertezza tra le compagnie di navigazione. La vicenda si svolge in un contesto di tensioni tra diversi Paesi della regione, con conseguenze potenzialmente rilevanti per le rotte marittime internazionali.

Venerdì l'Iran lo aveva riaperto, ma sabato mattina ne ha ordinato di nuovo la chiusura: nel frattempo solo poche navi sono riuscite a passare Sabato mattina l’Iran ha detto che permetterà il passaggio nello stretto di Hormuz solo a un numero molto limitato di navi, dopo che venerdì aveva annunciato la sua riapertura completa. Nelle ore scorse diverse navi erano riuscite ad attraversarlo, dopo settimane in cui era rimasto completamente bloccato. Adesso però la situazione potrebbe cambiare di nuovo, e non è chiaro cosa succederà. L’annuncio di sabato mattina è stato fatto dal comando militare Khatam al Anbiya, che si occupa di coordinare le forze militari dell’Iran (le forze armate regolari, e i Guardiani della rivoluzione).🔗 Leggi su Ilpost.it

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